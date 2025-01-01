Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda seyreden A.D. idaresindeki 41 KH 753 plakalı otomobil, B.E. yönetimindeki 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden A.D, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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