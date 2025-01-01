Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda seyreden A.D. idaresindeki 41 KH 753 plakalı otomobil, B.E. yönetimindeki 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden A.D, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Ters yönde ilerleyen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaral...
        Ters yönde ilerleyen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaral...
        Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği
        Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği
        Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
        Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
        Yeni yıla at üstünde girdi
        Yeni yıla at üstünde girdi
        Kocaeli'de bir vatandaş yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı
        Kocaeli'de bir vatandaş yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı
        Bakan Yardımcısı Şatıroğlu: Darıca'da gaz verilen konut sayısı yüzde 54'e u...
        Bakan Yardımcısı Şatıroğlu: Darıca'da gaz verilen konut sayısı yüzde 54'e u...