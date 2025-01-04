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        Kocaeli'de asayiş

        Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:25
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        Kocaeli'de asayiş
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        Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        "Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödemeksizin ülkeye sokmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.T. (55) , "hırsızlık” suçundan 3 yıl hapis cezası olan D.A. (36) ve "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan G.V. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Karamürsel'de geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, geçen ay uyuşturucu ve ruhsatsız ateşli silahların kullanılmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda 198 gram sentetik uyuşturucu, 24,7 gram esrar, 3 tabanca ve 31 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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