Kocaeli'de asayiş

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

"Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödemeksizin ülkeye sokmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.T. (55) , "hırsızlık” suçundan 3 yıl hapis cezası olan D.A. (36) ve "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan G.V. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - Karamürsel'de geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, geçen ay uyuşturucu ve ruhsatsız ateşli silahların kullanılmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.