Kocaeli'de çalışma sırasında doğal gaz hattının delinmesi nedeniyle kesinti yaşandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan çalışma sırasında doğal gaz hattının delinmesi nedeniyle bir mahalledeki cadde ve sokaklarda gaz kesildi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (İSU) Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılan çalışma esnasında doğal gaz hattı delindi.

Bunun üzerine mahalledeki Bodrum, Derince, Duygulu, Eren, Genç Osman, Hülasa, Nurçin, Rauf Orbay, Selen, Şen isimli cadde ve sokaklarında tedbir amaçlı gaz kesintisi yapıldı.

PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, "Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ne bağlı Bodrum, Derince, Duygulu, Eren, Genç Osman, Hülasa, Nurçin, Rauf Orbay, Selen ve Şen cadde ve sokaklarında doğalgaz alt yapısına verilen hasar sebebiyle gaz kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapmaktadır. En kısa sürede gaz arzının sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Herhangi bir koku aldığınızda Doğalgaz Acil '187'yi aramanız gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.