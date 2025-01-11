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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi karısını tüfekle öldürdü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:55 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:57
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi karısını tüfekle öldürdü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Nenehatun Mahallesi Eray Sokak'taki evlerinde Şener A. (60) ile eşi Hazal A. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şener A, pompalı tüfekle eşine ateş etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Hazal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 çocuk annesi kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen Şener A, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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