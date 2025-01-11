GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi karısını tüfekle öldürdü

Kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nenehatun Mahallesi Eray Sokak'taki evlerinde Şener A. (60) ile eşi Hazal A. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şener A, pompalı tüfekle eşine ateş etti.

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