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        Kocaeli'de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:15
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        Kocaeli'de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

        Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde Tuncay A. (37) ile eski eşi Tuğba H. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Büyüyen olay sırasında Tuncay A, bıçakla Tuğba H'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Tuncay A, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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