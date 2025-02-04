Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 36 bin kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 36 bin kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda 36 bin kaçak sigara, 29 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 kilo 46 gram tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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