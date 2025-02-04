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        Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 36 bin kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:16
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        Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 36 bin kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonda 36 bin kaçak sigara, 29 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 kilo 46 gram tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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