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        Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:52
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        Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı
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        Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de start aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar, erkekler, gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde 7 şehirden 175 sporcu mücadele ediyor.

        Kadınlar, erkekler, gençler C ve D kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirildiği 3. yarışlar, yarın sona erecek. 15-16 Şubat'ta ise gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışlar yapılacak.

        Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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