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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:13 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:13
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:İzmitŞehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş

        Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi

        BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan

        1. Periyot: 23-15

        Devre: 32-37

        3. Periyot: 61-66

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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