ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:İzmitŞehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş
Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi
BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan
1. Periyot: 23-15
Devre: 32-37
3. Periyot: 61-66
KOCAELİ
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