Kocaeli'de yeğenlerine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Serkan U'yu, yeğeni H.N.U. ve kardeşi S.N.U'ya yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan toplam 45 yıl, Sertan U'ya yeğeni H.N.U'ya karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 6 ay ve "cinsel taciz" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Serkan U. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sertan U. ise duruşmaya katılmadı.

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