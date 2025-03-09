Kocaeli'de kadınlar ligi müsabakası yarıda kaldı
Kocaeli'de oynanan kadınlar ligi müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı.
Kocaeli'de oynanan kadınlar ligi müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı.
Kadınlar 3. Lig'in 5. haftasında Karamürsel Belediyespor ile Yavuzspor, Karamürsel İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.
Karamürsel Belediyespor 8-0 öndeyken müsabakanın 81. dakikasında iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle konuk ekip sahadan çekildi.
Karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti.
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