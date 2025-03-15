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        Kocaeli'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 01:39 Güncelleme: 15.03.2025 - 01:47
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        Kocaeli'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.

        Denizli Göleti Barajı mevkisinde kime ait olduğu belirlenemeyen bungalovda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürülen yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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