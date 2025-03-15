Kocaeli'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli Göleti Barajı mevkisinde kime ait olduğu belirlenemeyen bungalovda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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