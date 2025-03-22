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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı komşular arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:41
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı komşular arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Barış Mahallesi'nde 22 Mart'ta çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen K.E. İ.C.E, S.E, Ö.B, A.B, H.B. ve B.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.E, İ.C.E. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.B, A.B. ve H.B'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

        B.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda 22 Mart'ta komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklı çıkan kavgada silahla yaralanan Yusuf Bayrak (39) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, olayda 3 kişi de darp neticesinde yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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