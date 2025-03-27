Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 02:25 Güncelleme: 27.03.2025 - 02:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri, Kartepe'de N.T'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesilirken, 9 bin 850 lira ve 100 dolara el konuldu.

        N.T. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı komşu kavgasında anneye 39, oğluna...
        2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı komşu kavgasında anneye 39, oğluna...
        Kocaeli'de baba kızın komşu kavgasında öldürülmesine ilişkin davada karar
        Kocaeli'de baba kızın komşu kavgasında öldürülmesine ilişkin davada karar
        Kocaeli'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4'ü tutukland...
        Kocaeli'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4'ü tutukland...
        Kocaeli'de yapı malzemeleri üreticileri denetlendi
        Kocaeli'de yapı malzemeleri üreticileri denetlendi
        TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı
        TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı
        TEM Otoyolu'nda 4 TIR birbirine girdi; 1 yaralı
        TEM Otoyolu'nda 4 TIR birbirine girdi; 1 yaralı