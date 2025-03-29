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        Ormanya, göç yorgunu leyleklere "sığınak" oldu

        SEFA TETİK - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, göç yolunda bitkin düşen ya da yaralanan leylekler için sığınak haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:10
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        Ormanya, göç yorgunu leyleklere "sığınak" oldu
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        SEFA TETİK - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, göç yolunda bitkin düşen ya da yaralanan leylekler için sığınak haline geldi.

        Her yıl göçmen kuşları misafir eden Ormanya'da bu yıl leylekler için hazırlıklar tamamlandı.

        Göç yolunda bitkin düşen ya da yaralanan leylekler, Ormanya'ya getirilerek bir sonraki göç dönemine kadar bakım ve rehabilitasyona alınıyor.

        Veteriner hekimler tarafından muayene edilen leylekler, sakat ve uçma yetisini kaybetmiş göçmen kuşlar için oluşturulan "Düşkün Leylekler Evi"ne yerleştiriliyor.

        "Düşkün Leylekler Evi" çevresindeki ağaçlara ve çatılara ahşap malzemelerden yapılarak geçen yıl monte edilen 9 platform da göç sezonu öncesi temizlenerek hazır hale getirildi.

        Göç yorgunluğu yaşayan ya da tedavisi tamamlanan leyleklerin, bu platformlarda yuva kurarak bir sonraki göç dönemine kadar dinlenmesi sağlanıyor.

        Rehabilitasyon sürecinin ardından durumu elverişli olan leylekler göç yolculuğuna devam ediyor.

        - "Ormanya tüm leyleklerimize umut oluyor"

        Ormanya sorumlu veteriner hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, "Düşkün Leylekler Evi"nin Ormanya'da oluşturulan dinlenme istasyonu olduğunu, 80 ila 100 leyleğe hizmet verme kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

        Nalkıran, göç dönemi yorgun düşen veya yaralanan leyleklerin duyarlı vatandaşlar tarafından merkeze getirildiğini belirterek, rehabilitasyon sürecinin ardından leyleklerin "Düşkün Leylekler Evi"ne yerleştirilerek çip takma ve halkalama işlemlerinin yapıldığını ifade etti.

        Göç dönemine kadar leyleklerin kendilerine uygun habitat alanlarında yaşamaya devam ettiğini anlatan Nalkıran, "Göç dönemi geldiği zaman da leyleklerimiz göçe katılıyor. Şu an leylek evimizde göçe katılmayı bekleyen 7 leyleğimiz var. Göç zamanı şu an başladı. Leyleklerimiz havaların ısınmasıyla kuzeye göç ediyor. Ormanya'da bulunan leyleklerimizin bazıları burada yuvalamayı tercih ediyor." diye konuştu.

        Nalkıran, Ormanya'nın yurt dışında halkalanan leyleklere de ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Bulgaristan ve Slovenya halkalı leyleklerimiz şu an leylek evimizde misafirlerimiz. Havaların biraz daha ısınmasıyla onlara da buradan veda etmiş olacağız." dedi.

        Göç döneminin başlamasıyla alanda bulunan yuvaların bakımlarını yaptıklarını, aktif olarak 2 yuvada yuvalama çalışmalarının başladığını dile getiren Nalkıran, şunları kaydetti:

        "Bu yıl ilk misafirimizi 2 gün önce aldık. Kanadından yaralı bir leylek şu an misafirimiz. Tedavisinin ardından o da Düşkün Leylekler Evi'ndeki yerini alıp ardından doğaya geri dönmüş olacak. Bizler her yıl leyleklerimize burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl 64 leyleğe hizmet verdik, bunların 38'ini doğaya döndürmeyi başardık. Bu yıl da leylek göçünün başlamasıyla vakalarımız başladı. Ormanya tüm leyleklerimize umut oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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