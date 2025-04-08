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        Kocaelispor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:00
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        Kocaelispor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

        Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geride kalan haftada Teksüt Bandırmaspor ile berabere kalmanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

        Deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçının zor olacağını belirten Taşdemir, "Bu rakibin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla onun için de bir oyun oynayacaklardır. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Belki de 'Şampiyonluk maçımıza çıkıyoruz.' Şampiyonluğu yüzde 90 halletmiş olacağız inşallah." diye konuştu.

        İsmet Taşdemir, hedeflerinin şampiyon olup kent ve camiayı layık olduğu yere taşımak olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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