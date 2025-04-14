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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Turizm Haftası mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:29
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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Turizm Haftası mesajı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, turizm sektörünün ülkelerin ekonomik kalkınmasında ve kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görev üstlendiğine dikkati çekti.

        Bireylerin, gerçekleştirdikleri turizm faaliyetleriyle yaşadıkları çevre dışındaki güzelliklerin farkına vardığını anlatan Aktaş, bu tür gezilerin insana pozitif düşünceler kattığını belirtti.

        Vali Aktaş, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın sayılı turizm cennetleri arasında yer aldığına değinerek, şunları kaydetti:

        "Kocaeli, doğa ve kış turizmi açısından da önemli potansiyele sahiptir. Eşsiz doğası ve kayak merkezleri, Sapanca Gölü kıyısında yer alan turistik alanlar, doğaseverler için benzersiz deneyimler sunmaktadır. Ayrıca sahil bölgelerimiz, yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın, turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda etkili olmasını temenni ediyor, turizm sektöründe yer alan tüm işletmelere hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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