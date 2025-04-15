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        Kocaeli'de cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan özel okul öğretmeni hakkında dava açıldı

        Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:09
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        Kocaeli'de cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan özel okul öğretmeni hakkında dava açıldı
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        Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 8 Ocak'ta tutuklanan sınıf öğretmeni M.A. (45) hakkındaki iddianamesini tamamladı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın 2 çocuğa karşı, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla kadar, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 ay, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına temmuz ayında başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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