Kocaeli Sanayi Odasında 24 sanatçının karma sergisi açıldı
Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 24 sanatçının karma sergisine ev sahipliği yapıyor.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 24 sanatçının karma sergisine ev sahipliği yapıyor.
KSO sergi salonunda, 41 Sanat işbirliğiyle gerçekleştirilen ve küratörlüğünü sanat yönetmeni Nilüfer Mucu'nun üstlendiği karma sergide, 51 eser sanatseverlerle buluştu.
Resim, seramik, tezhip, hat ve şükufe sanat dallarından seçkin örneklerin yer aldığı sergi, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirerek ziyaretçilere zengin görsel deneyim sunuyor.
Etkinliğin açılışında konuşan Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi, katılımcı sanatçılara plaket sunarak katkılarından dolayı teşekkür etti.
Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.
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