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        Kocaeli Sanayi Odasında 24 sanatçının karma sergisi açıldı

        Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 24 sanatçının karma sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:17
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        Kocaeli Sanayi Odasında 24 sanatçının karma sergisi açıldı
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        Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 24 sanatçının karma sergisine ev sahipliği yapıyor.

        KSO sergi salonunda, 41 Sanat işbirliğiyle gerçekleştirilen ve küratörlüğünü sanat yönetmeni Nilüfer Mucu'nun üstlendiği karma sergide, 51 eser sanatseverlerle buluştu.

        Resim, seramik, tezhip, hat ve şükufe sanat dallarından seçkin örneklerin yer aldığı sergi, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirerek ziyaretçilere zengin görsel deneyim sunuyor.

        Etkinliğin açılışında konuşan Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi, katılımcı sanatçılara plaket sunarak katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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