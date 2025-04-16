Kocaeli Sanayi Odasında 24 sanatçının karma sergisi açıldı

Etkinliğin açılışında konuşan Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi, katılımcı sanatçılara plaket sunarak katkılarından dolayı teşekkür etti.

Resim, seramik, tezhip, hat ve şükufe sanat dallarından seçkin örneklerin yer aldığı sergi, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirerek ziyaretçilere zengin görsel deneyim sunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.