Kocaeli'den kısa kısa

Etkinlikte, farkındalık oluşturmak için kansere karşı sözler yazan sağlıkçılar ve vatandaşlar kağıtları ağaçlara astı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Kansere Söyleyecek Sözüm Var" etkinliği kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Türker, sanayicilerle Dilovası'nı daha da iyi hale getirmenin gayretinde olacaklarını söyledi.

Nihat Öner ile aday olarak seçime giren Türker, 137 oyla yeniden başkan seçildi.

Gebze Muallimköy Öğretmenevi'nde yapılan olağan kongre, divan oluşumunun ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.