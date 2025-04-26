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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:33
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlardaki G.Ö, F.K. ve H.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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