Anadolu Otoyolu'nda bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kocaeli'de durdurulan bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kocaeli'de durdurulan bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada 27 bin 770 paket kaçak sigara bulundu.
Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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