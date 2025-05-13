Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kocaeli'de durdurulan bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 08:48 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de durdurulan bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Ekiplerce araçta yapılan aramada 27 bin 770 paket kaçak sigara bulundu.

        Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
        Gölcük'te apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
        Gölcük'te apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
        Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandıran 52 şüpheli tutuk...
        Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandıran 52 şüpheli tutuk...
        Kocaeli'de 70 yaşındaki kadın belediyenin kursunda okuma yazma öğreniyor
        Kocaeli'de 70 yaşındaki kadın belediyenin kursunda okuma yazma öğreniyor
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde köpüksü tabaka oluştu
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde köpüksü tabaka oluştu
        Kocaeli'de inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaralandı
        Kocaeli'de inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaralandı