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        Karamürsel'de "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:30
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        Karamürsel'de "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Karapınar İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, fiziksel aktivite için dikkat edilmesi gereken unsurlardan bahsetti.

        İdeal olarak günde 10 bin adım ve haftada 150 dakika orta ila kuvvetli fiziksel aktivite hedeflenmesi gerektiğini aktaran Çallı, "Asansör yerine merdivenleri kullanın, ön kapıdan uzağa park edin, oturmak yerine ayakta durun. Öğle tatilinde gezintiye çıkın, gideceğiniz yere yürüyün veya bisiklet sürün. Çocuklarınızla dışarıda oynayın. Örneğin, işten önce ve sonra 10 dakika boyunca yürümek ya da öğle yemeğinde 10 dakikalık yürüyüş, haftalık hedefinize katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

        Çeşitli oyunların oynanması ve ikramların ardından sona eren etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Adnan Canveren, diğer ilgililer, sağlık çalışanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

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