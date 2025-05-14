Kocaeli'de özel kurs merkezinde bir öğrencinin tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi kamerada

İddiaya göre, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki özel kurs merkezinde 22 Nisan'da, 12. sınıf öğrencisi T.A.K. kurum dışında sokakta bulunan tanımadığı M.Ç'yi küfür ettiği gerekçesiyle pencereden uyardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel kurs merkezinde bir öğrencinin, tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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