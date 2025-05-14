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        Kocaeli'de özel kurs merkezinde bir öğrencinin tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi kamerada

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel kurs merkezinde bir öğrencinin, tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:41
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        Kocaeli'de özel kurs merkezinde bir öğrencinin tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi kamerada
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel kurs merkezinde bir öğrencinin, tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İddiaya göre, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki özel kurs merkezinde 22 Nisan'da, 12. sınıf öğrencisi T.A.K. kurum dışında sokakta bulunan tanımadığı M.Ç'yi küfür ettiği gerekçesiyle pencereden uyardı.

        İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından M.Ç, T.A.K'nın bulunduğu sınıfa girdi.

        Şüpheli M.Ç, elindeki kesici alet ve sopayla öğrenciyi darbetti. Sınıfa giren kurs sahibi, M.Ç'yi dışarı çıkardı.

        Olayın ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, yaralanan T.A.K. ise hastaneye başvurarak darp raporu aldı. Şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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