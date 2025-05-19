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        Kocaeli'de dereye giren çocuk boğuldu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:46 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:55
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        Kocaeli'de dereye giren çocuk boğuldu
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Ailesi ve arkadaşlarıyla Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanı'na gelen Arda Gürkan, dereye girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Gözden kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Suda yapılan aramanın ardından dereden çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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