Kocaeli'de dereye giren çocuk boğuldu

Gözden kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanı'na gelen Arda Gürkan, dereye girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

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