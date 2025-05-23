Kocaeli'de 70 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 70 ayrı dosyadan 70 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de, hakkında 70 ayrı dosyadan 70 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 70 ayrı dosyadan 70 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.D'yi (27), düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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