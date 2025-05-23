Kocaeli'de 70 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 70 ayrı dosyadan 70 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.D'yi (27), düzenlediği operasyonla yakaladı.

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