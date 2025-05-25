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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:13
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Körfez geçişi Ankara istikameti Hereke mevkisinde kontrolden çıkan H.Ç. idaresindeki 34 UK 6183 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile M.Ç. ve Y.Ç, sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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