Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi 1063. Sokak'ta Neslihan B. idaresindeki 81 AAZ 055 plakalı otomobil, Ayşenur E'nin kullandığı 34 BCY 222 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki yolcu S.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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