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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta üreticilerine yüzde 50 hibeli ekipman desteği

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli ekipman desteği veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 20:46 Güncelleme: 27.05.2025 - 20:46
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta üreticilerine yüzde 50 hibeli ekipman desteği
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli ekipman desteği veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla hazırlanan projede bu sene yüzde 50 hibeli yerli ırk tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği sağlanıyor.

        Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacağı belirtilen projeyle vatandaşların kırsal hayata geri dönüşlerinin de teşvik edilmesi amaçlanıyor. ​​​​​​​

        Geçen senelerde hayata geçirilen projede bu zamana kadar 60 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verildi.

        Proje kapsamında Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan "Atak-S Yarka" tavuk desteği talepleri üreticilerden alınmaya başlandı.

        Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı "Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi"yle 5 Haziran'a kadar Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekiyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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