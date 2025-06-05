GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet fabrikasının depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasının depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde palet üretimi yapılan fabrikanın açık depolama sahasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 41 araç ve 105 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri ile fabrika çalışanı, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, fabrikada kısmi hasara yol açtı.

- Kaymakam Kara bölgede inceleme yaptı

Öte yandan Çayırova Kaymakamlığına vekalet eden Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kara, ekiplerin güvenlik önlemlerini aldığını ve yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının sıçrama ihtimaline karşı Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin bölgede görev yaptığını aktaran Kara, "Yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına müdahale sırasında iki kişinin hafif şekilde yararlandığını öğrendik. Biri itfaiye personeli biri de yangına müdahale eden depoda çalışan işçi. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim en büyük tesellimiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.