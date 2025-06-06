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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 00:35 Güncelleme: 06.06.2025 - 00:35
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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Yavuz Selim Mahallesi 406. Sokak'ta bulunan Saliha Y'ye ait 3 katlı apartmanın giriş katındaki kiracı olarak yabancı uyruklu 3 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında üst katta oturan 2 kişi dumandan etkilenirken, ev sahibi Saliha Y. ise yaşadığı panik nedeniyle fenalık geçirdi.

        Dumandan etkilenen 2 kişi ve ev sahibi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Öte yandan, olayın ardından kaçan ve yangını çıkardığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, Gebze Otogarı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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