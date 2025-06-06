Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Öte yandan, olayın ardından kaçan ve yangını çıkardığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, Gebze Otogarı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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