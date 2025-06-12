Kocaeli'de dubleks daireden kamyonlar dolusu çöp çıkarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binadaki dubleks daireden kamyonlarca çöp temizlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binadaki dubleks daireden kamyonlarca çöp temizlendi.
Köşklü Çeşme Mahallesi 532/2 Sokak'taki 4 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na ihbarda bulunuldu.
Kuruldan çöplerin bulunduğu dubleks dairenin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Temizlik çalışması başlatan ekipler, N.Ç. ile M.Ç'nin sahibi olduğu daireden çok sayıda kamyona yüklenen çöpleri çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.
Mahalle muhtarı Mehmet Altıntaş, gazetecilere, çevredeki vatandaşların şikayetiyle çöp biriktiren şahısları daha önce uyardıklarını ama sonuç alamadıklarını belirtti.
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