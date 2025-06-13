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        Vali Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:35 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:35
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        Vali Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, ülkenin güvenliğinin teminatı, vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasındaki en temel unsurlarından birinin Jandarma Teşkilatı olduğu belirtti.

        Jandarma Teşkilatının görevlerinde üstün fedakarlık gösterdiğini anlatan Aktaş, "Jandarma Teşkilatımız, asayişten teröre, toplumsal olaylardan trafiğe, kaçakçılık suçlarından organize suç çeteleriyle mücadeleye kadar birçok alanda güvenliği sağlamakta, suça ve suçluya geçit vermemektedir." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, teşkilatın, gücünü yasalardan, desteğini ise Türk milletinden aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuş Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimiz ve devletimiz uğruna, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm jandarma mensuplarına aileleriyle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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