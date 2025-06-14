Kandıra'da kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya 5 bin samuray arısı bırakıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kahverengi kokarca böceğiyle biyolojik mücadele kapsamında 5 bin samuray arısı, doğaya salındı.

İlçede, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Fındık Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle laboratuvar ortamında üretilen 5 bin samuray arısı (Trissolcus japonicus) Kandıra'ya gönderildi.

Kandıra'da dün gerçekleştirilen salım çalışmaları kapsamında samuray arıları, kahverengi kokarca popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla doğaya bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, samuray arılarının, kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazit yaparak zararlı popülasyonunu kontrol altında tuttuğunu belirterek, bu yöntemle tarımda kimyasal kullanımının azaldığını ve daha sağlıklı, sürdürülebilir tarım yapılabildiğini kaydetti.