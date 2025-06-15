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        BMX Park Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

        BMX Park Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:21 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:21
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        BMX Park Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı
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        BMX Park Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlendi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gebze Belediyesi tarafından Gebze BMX Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 12 ilden 30 sporcu, yıldız, genç ve elit kategorilerinde mücadele etti.

        Elit kategoride İsmail Emre Dalgıç birinci, Evren Altuğ Cevdet ikinci, Murat Aydemir üçüncü oldu.

        Gençlerde Tuna Özdemir birincilik, Mert Efe Kul ikincilik, Demir Yüksek üçüncülük elde etti.

        Yıldızlarda Rafet Efe Vatansever birinci, Barış Hatip ikinci, Bora Tuğan üçüncülüğe ulaştı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, BMX dalında ilk defa Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini söyledi.

        Kocaman, organizasyonda 12 ilden 30 sporcunun mücadele ettiğini belirterek, "BMX Park Türkiye Şampiyonası daha önce yapılan bir etkinlik değildi. Başkanımızın talimatlarıyla ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimiz." dedi.

        Dereceğe giren sporcuların milli takıma seçileceğini dile getiren Kocaman, "Seçtiğimiz sporcularımızla milli takım kampımız başlayacak. Bu kamplarla yurt dışında ülkemizi gururla temsil edeceğimiz ekip oluşturacağız. Branş olimpik bir dal. Burada da başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok güçlü sporcularımız var." diye konuştu.

        Organizasyonda dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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