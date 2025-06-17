Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Bruno Petkovic, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için cuma günü şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

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