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        Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:16
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        Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Bruno Petkovic, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için cuma günü şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

        Son 7 sezondur Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımına 26 resmi maçta 6 gollük katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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