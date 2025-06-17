Vali Aktaş'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, deniz yetki alanlarında emniyetin sağlanması ve ulusal çıkarların korunması konusunda üstlendiği görevleri, her iklim koşulunda üstün gayret ve başarıyla yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, hakim olduğu coğrafyanın bilinciyle hareket ettiğini belirten Aktaş, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması, arama kurtarma görevleri gibi kritik görevleri de yerine getirdiğini aktardı.

Aktaş, komutanlığın, Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetinde başrol oynadığını dile getirerek, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimiz ve devletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarına aileleriyle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.