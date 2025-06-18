TSE Başkanı Şahin, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, sanayicinin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde karşılaştığı teknik engelleri bertaraf etmenin, sürdürülebilir üretim anlayışına geçişi kolaylaştırmanın temel önceliklerinden olduğunu belirterek, "Bu bağlamda geliştirdiğimiz Yeşil OSB Belgelendirme Programı, Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Ürün Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi Belgelendirmeleri ve Sürdürülebilir Güvenli Üretim Modelleri gibi yenilikçi hizmetlerimizle 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve '2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu'na katkı sunuyoruz." dedi.

Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) haziran ayı meclis toplantısına katılan Şahin, Kocaeli'nin üretim ve ihracatın kalbi olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden sanayi şehri olduğuna işaret eden Şahin, "Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren bu bölge, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimiyle Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifidir." ifadesini kullandı.

TSE'nin, Gebze Kalite Kampüsü'nde sunduğu test ve belgelendirme hizmetleriyle Kocaeli'deki sanayicilerin çözüm ortağı olduğunu aktaran Şahin, kampüsün hizmet verdiği laboratuvarlarla bölge sanayisinin test ve analiz ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti. Şahin, TSE'nin yalnızca belgelendirme kuruluşu olarak kalmasını istemediklerini, aynı zamanda sanayide stratejik ortak olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden TOGG'a, TUSAŞ ve ASELSAN'dan TURASAŞ'a kadar pek çok stratejik projede enstitümüz aktif rol alıyor. Sanayicimizin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde karşılaştığı teknik engelleri bertaraf etmek, sürdürülebilir üretim anlayışına geçişi kolaylaştırmak bizim temel önceliklerimizdendir. Bu bağlamda geliştirdiğimiz Yeşil OSB Belgelendirme Programı, Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Ürün Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi belgelendirmeleri ve sürdürülebilir güvenli üretim modelleri gibi yenilikçi hizmetlerimizle 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve '2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu'na katkı sunuyoruz."