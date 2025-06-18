Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        TSE Başkanı Şahin, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:

        Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, sanayicinin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde karşılaştığı teknik engelleri bertaraf etmenin, sürdürülebilir üretim anlayışına geçişi kolaylaştırmanın temel önceliklerinden olduğunu belirterek, "Bu bağlamda geliştirdiğimiz Yeşil OSB Belgelendirme Programı, Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Ürün Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi Belgelendirmeleri ve Sürdürülebilir Güvenli Üretim Modelleri gibi yenilikçi hizmetlerimizle 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve '2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu'na katkı sunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSE Başkanı Şahin, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, sanayicinin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde karşılaştığı teknik engelleri bertaraf etmenin, sürdürülebilir üretim anlayışına geçişi kolaylaştırmanın temel önceliklerinden olduğunu belirterek, "Bu bağlamda geliştirdiğimiz Yeşil OSB Belgelendirme Programı, Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Ürün Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi Belgelendirmeleri ve Sürdürülebilir Güvenli Üretim Modelleri gibi yenilikçi hizmetlerimizle 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve '2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu'na katkı sunuyoruz." dedi.

        Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) haziran ayı meclis toplantısına katılan Şahin, Kocaeli'nin üretim ve ihracatın kalbi olduğunu söyledi.

        Kocaeli'nin Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden sanayi şehri olduğuna işaret eden Şahin, "Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren bu bölge, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimiyle Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifidir." ifadesini kullandı.

        TSE'nin, Gebze Kalite Kampüsü'nde sunduğu test ve belgelendirme hizmetleriyle Kocaeli'deki sanayicilerin çözüm ortağı olduğunu aktaran Şahin, kampüsün hizmet verdiği laboratuvarlarla bölge sanayisinin test ve analiz ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.

        Şahin, TSE'nin yalnızca belgelendirme kuruluşu olarak kalmasını istemediklerini, aynı zamanda sanayide stratejik ortak olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden TOGG'a, TUSAŞ ve ASELSAN'dan TURASAŞ'a kadar pek çok stratejik projede enstitümüz aktif rol alıyor. Sanayicimizin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde karşılaştığı teknik engelleri bertaraf etmek, sürdürülebilir üretim anlayışına geçişi kolaylaştırmak bizim temel önceliklerimizdendir. Bu bağlamda geliştirdiğimiz Yeşil OSB Belgelendirme Programı, Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Ürün Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi belgelendirmeleri ve sürdürülebilir güvenli üretim modelleri gibi yenilikçi hizmetlerimizle 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve '2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu'na katkı sunuyoruz."

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Şahin, bu bağlamda ithalatta geniş yelpazede görev üstlendiklerini ifade etti.

        Şahin, TSE'nin gelecek hedeflerinden bahsederek Ankara'nın Temelli semtinde inşaatı süren Kalite Kampüsünün, Türkiye'nin kalite ve uygunluk değerlendirme üssü olacağını söyledi.

        Kampüsün, yerli üretimin gelişimi, stratejik sermayenin ülkede kalması açısından önemli olduğuna değinen Şahin, insan kaynağının niteliğinin artırılması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

        Şahin, "Ankara Temelli'de inşası büyük oranda tamamlanan TSE Kalite Kampüsü, özellikle ülkemizde gerçekleştirilemeyen testleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek maliyetli ve dışa bağımlı olunan testlerin artık yurt içinde, milli altyapımızla yapılmasını sağlayacak bu kampüs, kademeli olarak faaliyete geçecektir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gö...
        Kocaeli'de tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gö...
        Kocaeli'de prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Kocaeli'de prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Vali Aktaş'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı
        Vali Aktaş'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı
        "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilerden...
        "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilerden...
        Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı
        Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı
        Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı
        Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı