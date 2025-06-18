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        Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı

        Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:30
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        Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı
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        Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TCSG-15 Sahil Güvenlik botu, 1 Mart Vapur İskelesi'ne demirledi.

        Yerli ve milli cihazlarla donatılan sahil güvenlik botunu ziyarete gelenler, botun özellikleri hakkında bilgilendirildi.

        Ziyaretçiler, ziyaretlerinin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek gurur duyduklarını ifade etti.

        Ziyaretçi Ali Fuat Civelek, 40 yıldır kaptanlık yaptığını belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümünü kutladı.

        Botu gezme şansı elde ettiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Civelek, gurur duyduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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