Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Çayırova ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 6 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, müştekilere ait olduğu değerlendirilen 56 senet, çok sayıda borç ilişkisine dair not ve ajanda ile 2 senet koçanı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

        Adliyede hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!

        Benzer Haberler

        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Başiskele Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmas; 5 personel görevden uzakla...
        Başiskele Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmas; 5 personel görevden uzakla...
        Kocaelispor'un kamp programı açıklandı
        Kocaelispor'un kamp programı açıklandı
        Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
        Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
        Hamza'ya minibüsü ile çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Hamza'ya minibüsü ile çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kocaeli'de yangın; 4 kişi dumandan etkilendi (2)
        Kocaeli'de yangın; 4 kişi dumandan etkilendi (2)