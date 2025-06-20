Kocaeli'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Çayırova ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, müştekilere ait olduğu değerlendirilen 56 senet, çok sayıda borç ilişkisine dair not ve ajanda ile 2 senet koçanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyede hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.