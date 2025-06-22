Kocaeli'de kayalıklardan düşen kadın öldü, iki oğlu yaralandı

K.A.Y. düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, ağabeyi A.S.Y. ve annesi R.K. bulundukları bölgeden ekiplerce çıkarıldı.

Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı Kazandere mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Reyhan K. (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y, yürüyüş yaptıkları sırada kayalıklardan düştü.

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