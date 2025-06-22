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        Kocaeli'de kayalıklardan düşen kadın öldü, iki oğlu yaralandı

        Kocaeli'de ormanlık alanda kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti, iki oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:25
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        Kocaeli'de kayalıklardan düşen kadın öldü, iki oğlu yaralandı
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        Kocaeli'de ormanlık alanda kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti, iki oğlu yaralandı.

        Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı Kazandere mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Reyhan K. (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y, yürüyüş yaptıkları sırada kayalıklardan düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        K.A.Y. düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, ağabeyi A.S.Y. ve annesi R.K. bulundukları bölgeden ekiplerce çıkarıldı.

        Sağlık görevlilerinin kontrollerinde anne Reyhan K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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