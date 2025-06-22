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        Kocaeli'de, MARİFEST 2025 ile gelenekten geleceğe sanat yolculuğu yaşandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Marifetli Eller Festivali (MARİFEST) 2025, Devlet Halk Dansları Topluluğu (DHDT) sanatçılarının performansıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:33 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:59
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        Kocaeli'de, MARİFEST 2025 ile gelenekten geleceğe sanat yolculuğu yaşandı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Marifetli Eller Festivali (MARİFEST) 2025, Devlet Halk Dansları Topluluğu (DHDT) sanatçılarının performansıyla sona erdi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KO-MEK) 20. kuruluş yılına özel organize edilen festival, "Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız" temasıyla gerçekleştirildi.

        Kocaeli Kongre Merkezi’nde 3 gün süresince kültür, sanat ve el emeğiyle yoğrulmuş etkinlik programı sunuldu.

        Geleneksel kadın başlıkları defilesi ile dikkati çeken festivalin ilk gününde, Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulunun Filistin Direnişi Sembolü Dabke Dansı alkış topladı. Sergi alanında ise KO-MEK eğitmenlerinin el emeği 18 eseri ziyaretçilerle buluştu.

        Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in ışık ve müzik eşliğindeki gösterisinin ardından birinci gün, geleneksel Orta Asya müziğini modern dokunuşlarla harmanlayan Turan Ethno-Folk Ensemble grubunun konseriyle tamamlandı.

        Festivalin ikinci günü, Levent Karaduman’ın klasik hat sanatı gösterisiyle başladı. Katılımcılar, geleneksel hat teknikleri ile modern sanat anlayışını birleştiren performansı izledi.

        Ayrıca, yazar Dilek Cesur ve çocuk kitapları yazarı Ayşegül Dede'nin söyleşilerine katılan çocuklar, çanta boyama, çömlek, taşlarla tasarım ve mini atlar yapımı gibi etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

        Prof. Dr. Erdem Özdemir yönetimindeki Ulukök Orkestrası, Anadolu’dan Orta Asya’ya uzanan zengin türkülerle izleyicileri unutulmaz müzik yolculuğuna çıkardı.

        17 Ağustos Marmara Depremi’nde eşi ve iki çocuğunu kaybeden, sağ kol ve bacağını yitiren, tek eliyle geliştirdiği yöntemlerle örgü ustası olan ve 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Asya Koşal, festivale katılan isimlerden oldu.

        Sanatçılar Leonida ve Nuray Polat Gündoğan, KO-MEK eğitmenler korosunun eşliğinde sahne alarak Türk Dünyası’nın zengin kültürel mirasını müzikle buluşturdu.

        Ziyaretçiler, punch, deri bileklik, iz ve duman ile motiflerin buluşması atölyelerinde vakit geçirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları" olarak tanınan sanatçılar, stantlarında tespih oyma, çarpana dokuma, cam ve çömlek sanatları hakkında katılımcılara bilgi verdiği festivalde, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çömlek Sanatçısı Çiğdem Köylüoğlu Eroğlu'nun festival süresince çocuklara yönelik gerçekleştirdiği geleneksel çömlekçi çarkı atölyesi yoğun ilgi gördü.

        Şefler Aydın Demir, Batuhan Demir, Esat Özata ve Naif Bagi jüri üyeliğinde yemek yarışması düzenlenen festivalde, yaklaşık 3 bin kişiye Özbek pilavı, keşkek, un helvası gibi geleneksel yemekler ikram edildi.

        Festival, Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçılarının performansıyla sona erdi.​​​​​​​

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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