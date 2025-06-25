Kocaeli'de otizmli çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin davada karar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otizmli çocuğun cinsel istismarına ilişkin davada tutuklu sanık 34 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanığın beraatine karar verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut C. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz sanık Orhan D. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Ümit T. duruşmaya katılmadı.

Söz verilen katılan vekilleri, sanıkların eylemlerinin sistematik şekilde olduğunu savunarak, üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.

Tutuklu sanık Mahmut C. atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık Orhan D. de geçmiş savunmalarını tekrar ederek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahmut C'nin, mağdur E.Z.İ'ye (15) karşı "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek" suçundan 3 yıl ve "fuhşa teşvik etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 34 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.