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        Kocaeli'de atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:55
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        Kocaeli'de atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Alikahya Atatürk Mahallesinde İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) tesislerinde, evsel atık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin, rüzgarın etkisiyle yayılan açık alandaki alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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