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        Karamürsel'de Erasmus+ Projesi kapsamında "STEAM on Food" hareketliliği düzenlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Erasmus+ projesi kapsamında yürütülen ve uluslararası işbirliğini güçlendiren "STEAM on Food" projesinin 4. hareketliliği tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:08
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        Karamürsel'de Erasmus+ Projesi kapsamında "STEAM on Food" hareketliliği düzenlendi
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        Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, Erasmus+ projesi kapsamında yürütülen ve uluslararası işbirliğini güçlendiren "STEAM on Food" projesinin 4. hareketliliği tamamlandı.

        Proje ortakları, Litvanya, Portekiz ve Yunanistan’dan gelen öğretmenler ve proje koordinatörleri, Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu’nda düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Etkinlik boyunca katılımcılar, kültürel ve akademik paylaşımlarda bulunarak bir hafta boyunca çeşitli eğitim faaliyetlerine katıldı.

        Proje kapsamında, katılımcılara eğitimde iyi uygulama örnekleri sunuldu, öğrenci etkinliklerine katılım sağlandı ve kültürel zenginlikler keşfedildi. Program dahilinde okullar ziyaret edilerek, atölye çalışmaları, sunumlar ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

        Karamürsel, Bursa, Yalova ve Kapadokya'ya düzenlenen gezilerle misafir ülke temsilcilerine Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Katılımcılar, Türkiye'ye özgü kültürel etkinlikler, yöresel lezzetler ve tarihi mekanları deneyimledi.

        Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu Proje Koordinatörü Şaban Kılıcıkan, AA muhabirine, Türkiye buluşmasının hem akademik hem de kültürel anlamda verimli geçtiğini belirterek, "Farklı kültürlerden öğrencilerin ve öğretmenlerin kaynaşması, projenin temel hedeflerinden biridir." dedi.

        Kılıcıkan, "Erasmus+ projesi, öğrencilerin dil, kültür ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, öğretmenler arasında da iyi uygulama ve deneyim paylaşımını teşvik ediyor. Bu hareketlilik, projenin hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir adım oldu. Ayrıca, okul bahçesine öğretmen ve öğrenciler tarafından dikilen zeytin fidanı, gezimizin anısı olarak geleceğe bırakıldı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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