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        Kocaeli'de güreş şöleni başladı

        Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:49
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        Kocaeli'de güreş şöleni başladı
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        Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

        Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı.

        Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda, ilk gün müsabakaları tamamlandı.

        Turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

        - Kadınlar 50 kilo

        1- Aktenge Keunimjaeva - Özbekistan

        2- Svetlana Ankıcheva - Kazakistan

        3- Neelam Neelam - Hindistan

        3- Aynur Erge - Türkiye

        - Kadınlar 55 kilo

        1- Pushpa Pushpa - Hindistan

        2- Esra Pul - Türkiye

        3- Olivia A. Andrich - Almanya

        3- Zulfiya Yakhyarova - Kazakistan

        - Kadınlar 59 kilo

        1- Bediha Gün - Türkiye

        2- Diana Kayumova - Kazakistan

        3- Ebru Dağbaşı - Türkiye

        3- Songül Aydemir - Türkiye

        - Kadınlar 65 kilo

        1- Kadriye Aksoy Koçak - Türkiye

        2- Aslı Demir - Türkiye

        3- Duygu Gen - Türkiye

        3- Vanja Perez Gersak - Almanya

        - Kadınlar 72 kilo

        1- Harshita Harshita - Hindistan

        2- Svetlana Oknazarova - Özbekistan

        3- Haticenur Sarı - Türkiye

        3- Nazar Bektaş - Türkiye

        - Grekoromen stil 55 kilo

        1- Emin Muhammet Çakır - Türkiye

        2- Anil Mor - Hindistan

        3- Servan Çınar - Türkiye

        3- Ömer Halis Recep - Türkiye

        - Grekoromen stil 63 kilo

        1- Enes Başer - Türkiye

        2- Chetan Chetan - Hindistan

        3- Servet Angı - Türkiye

        3- Hakan Kızılarslan - Türkiye

        - Grekoromen stil 72 kilo

        1- Furkan Yıldız - Türkiye

        2- İstvan K. Vancza - Macaristan

        3- Cengiz Arslan - Türkiye

        3- Eren Ülkü - Türkiye

        - Grekoromen stil 82 kilo

        1- Alexander Mikael Johansson - İsveç

        2- Ömer Can Doğan - Türkiye

        3- Mats Ola Lukas Ahlgren - İsveç

        3- İlya Bıtseyeu - Bağımsız sporcu

        - Grekoromen stil 97 kilo

        1- Abdul Kadir Çebi - Türkiye

        2- Beytullah Kayışdağ - Türkiye

        3- Uladzislau Pustashylau - Bağımsız sporcu

        3- Muhittin Emre Helvacı - Türkiye

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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