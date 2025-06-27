Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 2. gün müsabakaları sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 2. gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun 2. gününde, kadınlar ve grekoromen stilde takım sıralamaları belli oldu.

Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Hindistan ikinci, Kazakistan üçüncü oldu. Türkiye grekoromen stilde de ilk sırayı alırken, Macaristan ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın 2. gününde dereceye giren sporcular şöyle:

- Kadınlar 53 kilo

1- Shokhida Akhmedova (Özbekistan)

2- Elnura Mammadova (Azerbaycan)

3- Nargiz Samodova (Azerbaycan)

4- Sıla Aykul

- Kadınlar 57 kilo 1- Neha Neha (Hindistan) 2- Laura Almaganbetova (Kazakistan) 3- Emine Çakmak 4- Marie Trayer (Almanya) - Kadınlar 62 kilo 1- Manisha Manisha (Hindistan) 2- Bilyana Zhivkova Dudova (Bulgaristan) 3- Birgül Sultanavo (Azerbaycan) 4- Sara Johanna Lindborg (İsveç) - Kadınlar 68 kilo 1- Sophia Schaefle (Almanya) 2- Elif Şevval Kurt 3- İrina Kazyulina (Kazakistan) 4- Tindra Linnea Sjoeberg (İsveç) - Kadınlar 76 kilo 1- Aiperi Medet Kyzy (Kırgızistan) 2- Vanesa Stoyanova Georgieva (Bulgaristan) 3- Mehtap Gültekin 4- Elmira Syzdykova (Kazakistan) - Grekoromen stil 60 kilo

1- Ekrem Öztürk 2- Nihad Guluzade (Azerbaycan) 3- Suraj Suraj (Hindistan) 4- Emre Mutlu - Grekoromen stil 67 kilo 1- Murat Fırat 2- Mahammad Shukurzade (Azerbaycan) 3- Sebastian Nad (Sırbistan) 4- İsmail Culfa - Grekoromen stil 77 kilo 1- Yunus Emre Başar 2- Per Albin Olofsson (İsveç) 3- Levente Levai (Macaristan) 4- Mehmet Daşdemir - Grekoromen stil 87 kilo 1- Hasan Berk Kılınç 2- Stanislau Shafarenka (Bağımsız Sporcu) 3- Lachin Valiyev (Azerbaycan) 4- İstvan Takacs (Macaristan) - Grekoromen stil 130 kilo 1- Darius Attila Vitek (Macaristan)