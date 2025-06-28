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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:02
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        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        KOÜ Karamürsel Denizcilik MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, mezun olan öğrencileri kutlayarak, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

        Program, mezun öğrencilere diplomalarının takdimi edilmesi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreniyle sona erdi.

        Törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        - Gebze'de çıkan yangın söndürüldü

        Gebze ilçesinde otluk alanda çıkıp yediemin otoparka sıçrayan yangında 10 araç zarar gördü.

        Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle artan alevler, yanındaki yediemin otoparkına sirayet etti.

        İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

        Yangında, park halindeki 10 araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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