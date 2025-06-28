Kocaeli'den kısa kısa

Program, mezun öğrencilere diplomalarının takdimi edilmesi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreniyle sona erdi.

KOÜ Karamürsel Denizcilik MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, mezun olan öğrencileri kutlayarak, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

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