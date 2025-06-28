Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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