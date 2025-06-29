Kocaeli'de Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi

Turnuvanın son gününde serbest stilde dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun son gününde, serbest stilde 5 sıklette dereceye giren sporcuların ve genel klasmanda dereceye giren ülkelerin sıralamaları belli oldu.

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.

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