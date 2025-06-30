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        Kocaeli'de bisikletten düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:30 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:30
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        Kocaeli'de bisikletten düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kazım Karabekir Mahallesi'nde Sancaktepe Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu bölgede 7 yaşındaki Y.M.B. bisiklet sürerken düştü.

        Y.M.B, düştüğü sırada bisikletin direksiyonunun karın bölgesine gelmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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